Durante il Cocktail Fest, il bar “Magia” ha vinto la competizione con cocktail ispirati alla spongata sarzanina, un dolce tradizionale ligure-lunigianese. Le creazioni sono state apprezzate per la loro originalità e il collegamento con i sapori locali. La manifestazione si è svolta il 19 luglio 2026 a Sarzana, attirando diversi partecipanti e pubblico interessato alle interpretazioni creative dei cocktail tradizionali.

Sarzana, 19 luglio 2026 – Hanno conquistato i palati gli originali mix ispirati alla spongata sarzanina, l’ antico dolce ligure-lunigianese. E’ stato un successo la sedicesima edizione del Cocktail Fest di Sarzana, svoltosi come sempre nel centro storico in un percorso diffuso di mixology e musica e cultura locale, con quattromila assaggi serviti, locali pieni e ampio gradimento per la nuova formula con musica diffusa, dj set e concerti in piazza. A imporsi in questa edizione sono stati, appunto, soprattutto i cocktail ispirati alla spongata, con il trionfo di Magia, uno dei nove bar aderenti, vincitore con “Spongata Magi(C)a” sia nella classifica della giuria tecnica presieduta da Michele Venturini, direttore tecnico del Cocktail Fest, che in quella della giuria popolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cocktail Fest: vince il bar “Magia”. Pazzi per i mix ispirati alla spongata

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