24 luglio è la Giornata della ricerca psicologica | In Toscana tanti chiedono aiuto dai giovani agli anziani
Il 24 luglio si celebra la Giornata della ricerca psicologica. In Toscana, le richieste di assistenza da parte di persone di tutte le età, dai giovani agli anziani, sono in aumento. Questo indica una crescente domanda di supporto psicologico, con molte persone che cercano un aiuto accessibile prima che il disagio si aggravi.
Firenze, 24 luglio 2026 – “In Toscana le richieste di accesso per lo psicologo di bas e arrivano dai più giovani fino agli anziani. È un dato che racconta una cosa molto chiara: le persone hanno bisogno di essere ascoltate e cercano un aiuto accessibile prima che il disagio diventi un problema più grande. La psicologia di base sta dimostrando di essere uno strumento concreto di prevenzione, integrazione sociosanitaria e vicinanza ai cittadini”. L’appuntamento a Firenze. A dirlo è la presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana e presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli Psicologi, Maria Antonietta Gulino che proprio su questo interverrà alla seconda giornata nazionale della ricerca psicologica, in programma oggi a Firenze, nella Sala Casa Italia Mindlabs della Fortezza da Basso dalle 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it
ACE OP16, Best OFF-META Deck One Piece Card Game Tournament
Notizie e thread social correlati
Giornata della ricerca psicologica, a Firenze evento Aip ‘Soggettività e democrazia'A Firenze si è svolta la giornata della ricerca psicologica organizzata dall'Aip, dedicata al tema ‘Soggettività e democrazia’.
La classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore: Firenze la città migliore per i bambini, Bolzano per i giovani, Trieste per gli anzianiLa classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore indica che Firenze è la città con le condizioni migliori per i bambini, Bolzano per i giovani...
Temi più discussi: Sciopero del trasporto ferroviario venerdì 24 luglio; Festeggiamenti in onore di Sant’Anna 2026; Convocato il Consiglio Comunale per il 24 luglio; Rischio incendi, ancora allerta di codice arancione su Cagliari per venerdì 24 luglio.
BOLLETTINO PERICOLO INCENDI VENERDÌ 24 LUGLIO La Protezione Civile della Regione Sardegna ha pubblicato il bollettino di previsione del pericolo di incendio per la giornata di venerdì 24 luglio 2026. Per il territorio di Abbasanta è previsto un facebook
Nella giornata di venerdì #24luglio è previsto uno #scioperogenerale nazionale di 24 ore del personale ferroviario che interessa sia Trentino Trasporti che Trenitalia. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo l x.com
24 luglio, è la Giornata della ricerca psicologica: In Toscana tanti chiedono aiuto, dai giovani agli anzianiLe richieste di accesso per lo psicologo di base arrivano dai più giovani fino agli anziani. La seconda giornata nazionale della ricerca psicologica a Firenze affronterà il tema del rapporto tra ricer ... lanazione.it
Sciopero dei treni oggi e domani 23 e 24 luglio: gli orari e le fasce di garanziaInizia alle 21 di oggi, giovedì 23 luglio, un altro sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, che terminerà alle 20:59 di domani, venerdì 24 luglio. All’astensione dal lavoro, indetta da ... tg.la7.it
La Collezione di Monete di Warhammer Armageddon: Giugno e Luglio 2026 Armageddon e Vecchi Nemici reddit