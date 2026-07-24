Firenze, 24 luglio 2026 – “In Toscana le richieste di accesso per lo psicologo di bas e arrivano dai più giovani fino agli anziani. È un dato che racconta una cosa molto chiara: le persone hanno bisogno di essere ascoltate e cercano un aiuto accessibile prima che il disagio diventi un problema più grande. La psicologia di base sta dimostrando di essere uno strumento concreto di prevenzione, integrazione sociosanitaria e vicinanza ai cittadini”. L’appuntamento a Firenze. A dirlo è la presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana e presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli Psicologi, Maria Antonietta Gulino che proprio su questo interverrà alla seconda giornata nazionale della ricerca psicologica, in programma oggi a Firenze, nella Sala Casa Italia Mindlabs della Fortezza da Basso dalle 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 24 luglio, è la Giornata della ricerca psicologica: "In Toscana tanti chiedono aiuto, dai giovani agli anziani"

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