A Firenze si è svolta la giornata della ricerca psicologica organizzata dall'Aip, dedicata al tema ‘Soggettività e democrazia’. L’evento ha coinvolto studiosi e professionisti, con incontri e approfondimenti rivolti a cittadini e istituzioni. La manifestazione ha puntato a condividere risultati e metodologie della ricerca psicologica, promuovendo un confronto diretto tra esperti e pubblico sugli aspetti pratici e sociali delle scoperte nel campo.

Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) - Mettere la ricerca psicologica a disposizione di cittadini e istituzioni. È l'obiettivo della seconda edizione della Giornata nazionale della ricerca psicologica, promossa dall'Associazione italiana di psicologia (Aip), società scientifica nata nel 1992, cui aderiscono oltre 2800 tra dottorandi, ricercatori e professori di psicologia delle università e dei centri di ricerca italiani. Tema dell'edizione di quest'anno è ‘Soggettività e democrazia', a cui è dedicato un incontro venerdì 24 luglio a Firenze, a Fortezza da Basso, all'interno di Casa Italia Mindlabs-Icap26. La democrazia tocca aspetti che riguardano individui, gruppi sociali, comunità, istituzioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Giornata della ricerca psicologica, a Firenze evento Aip ‘Soggettività e democrazia'

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