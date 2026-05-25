La classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore indica che Firenze è la città con le condizioni migliori per i bambini, Bolzano per i giovani e Trieste per gli anziani. La ricerca valuta diversi aspetti di vivibilità e benessere nelle città italiane, evidenziando differenze tra le fasce di età. I dati sono stati raccolti e analizzati per stilare questa graduatoria, senza includere commenti o interpretazioni.

A Firenze i bambini vivono meglio, a Bolzano c’è la migliore la qualità della vita per i giovani, Trieste è la città da scegliere per gli anziani. Sono i risultati della nuova indagine sulla “Qualità della vita per fasce d’età” del Sole 24 Ore. È la sesta edizione, prodromo della storica classifica che misura la qualità di vita nelle province italiane che viene pubblicata a fine anno. Quest’anno sono state introdotte alcune novità, ampliando il numero degli indicatori territoriali che sono passati da 15 a 20 per ogni fascia generazionale. Il totale è di 60 statistiche provinciali certificate considerando anche i servizi di prossimità raggiungibili a piedi in 15 minuti e la presenza di reti familiari o sociali su cui poter contare nei momenti di bisogno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore: Firenze la città migliore per i bambini, Bolzano per i giovani, Trieste per gli anziani

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Qualita' della vita: a Firenze i bambini vivono meglio, gli anziani a Trieste

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