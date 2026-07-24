Un bambino di 18 mesi è deceduto in ospedale, mentre altri bambini dello stesso asilo sono stati ricoverati. La causa potrebbe essere una sospetta infezione batterica. In un altro episodio, un giovane di 19 anni è stato ucciso a Bari Sardo, mentre un uomo è stato accoltellato dopo aver investito un'ex. La FIGC ha annunciato una nuova linea di azione.

Catanzaro, morto in ospedale a 18 mesi, ricoverati altri bimbi dallo stesso asilo. Alla base del decesso forse una sospetta infezione batterica. 19enne ucciso a Bari Sardo. Fermato un minorenne, è il fratello della ex della vittima, investita mentre passeggiava con il nuovo ragazzo. I due sono stati prima investiti dall’auto del 19enne che si è dato alla fuga inseguito dal fidanzato e dal fratello della 22enne che lo ha poi accoltellato a morte. Malagò, Maldini e Leonardo in Assemblea di Lega, si stringe per il ct, oltre a Guardiola contattato anche Ancelotti: “Vogliamo definire bene quello che vogliamo. C’è fretta, ma non troppa”. Questo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 24/07 – Morto a 18 mesi, ricoverati altri bimbi dallo stesso asilo – Accoltellato dopo aver investito la ex – La nuova linea della FIGC

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Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati

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Argomenti più discussi: Bimbo di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro. Altri 4 ricoverati con sintomi simili; Bimbo di 18 mesi muore in ospedale, altri 4 ricoverati; Bimbo di 18 mesi muore in ospedale, altri 4 ricoverati: ipotesi batterio killer; Una tragedia ha colpito la comunità di Tropea, dove Alessio, un bambino di soli 15 mesi, è deceduto all’ospedale di Catanzaro a causa di una grave setticemia. I sintomi, inizialmente scambiati per un comune virus intestinale, hanno insospettito i medici quan.

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