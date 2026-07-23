Un bambino di 18 mesi è morto in ospedale a Catanzaro. Altri quattro bambini, tutti provenienti dallo stesso asilo, sono stati ricoverati. La Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso e le condizioni di salute degli altri minori. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dei ricoveri o sulla possibile origine dei problemi di salute.

CATANZARO – La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha avviato un’inchiesta per fare piena luce sulla morte di un bambino di appena un anno e mezzo, deceduto all’ospedale di Catanzaro. Gli accertamenti sono stati avviati dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima in Questura. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe legato a una grave forma di disturbo gastrointestinale. Il sospetto principale degli esperti e delle autorità sanitarie è una contaminazione da un batterio che si propaga per via oro-fecale. Complessivamente, circa 10-12 bambini hanno accusato sintomi simili. Di questi, cinque sono stati ospedalizzati: oltre al piccolo, tre sono già stati dimessi, mentre un altro bimbo resta tuttora ricoverato a Catanzaro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Catanzaro: bimbo di 18 mesi muore in ospedale, altri quattro ricoverati dallo stesso asilo

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Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati

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