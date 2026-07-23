Un bambino di 18 mesi proveniente da Zungri è morto mercoledì 22 luglio all’ospedale ‘Pugliese-Ciaccio’ di Catanzaro a causa di una sospetta infezione batterica. Si sono verificati ricoveri di altri bambini nello stesso asilo nido privato di Tropea. La causa del decesso è ancora sotto indagine. Al momento, non sono stati forniti dettagli su eventuali misure adottate o altre condizioni cliniche dei piccoli coinvolti.

Un bambino di 18 mesi, originario di Zungri, in provincia di Vibo Valentia, è deceduto mercoledì 22 luglio all’ ospedale ‘Pugliese-Ciaccio’ di Catanzaro a causa di una sospetta infezione batterica probabilmente contratta in un asilo nido privato di Tropea. Il piccolo era stato inizialmente ricoverato all’ ospedale Jazzolino di Vibo Valentia il 17 luglio per poi essere trasferito in cobdizioni gravissime il 21 luglio a Catanzaro, dove è morto nella serata di ieri. La Procura ha già ordinato il sequestro della salma per sottoporla all’esame autoptico, così da accertare le cause esatte della morte. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe legato a una grave forma di disturbo gastrointestinale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Catanzaro, morto in ospedale a 18 mesi: ricoverati altri bimbi dallo stesso asilo

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Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati

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