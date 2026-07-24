150 giorni di assenza ingiustificata e altri 138 di ferie indebite fingeva di essere al lavoro ma era via | il chirurgo dei vip Roy De Vita verso il processo per l’inchiesta sui furbetti del cartellino

Le indagini della Procura di Roma sui presunti “furbetti del cartellino ” dell’ Istituto Nazionale Tumori Regina Elena sono giunte al capolinea, portando verso la richiesta di rinvio a giudizio uno dei nomi più noti della medicina estetica e ricostruttiva italiana: Roy De Vita. Come riportano i quotidiani Repubblica e Open, il primario della Divisione di Chirurgia plastica e ricostruttiva rischia di finire a processo con l’accusa di aver violato il Testo unico sul pubblico impiego. Una vicenda giudiziaria che si inserisce a pieno titolo nelle complesse dinamiche del nuovo capitalismo della bellezza, un settore in cui la prestazione clinica di altissimo livello si intreccia sempre più con logiche finanziarie, esposizione mediatica e modelli di gestione manageriale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’accusa a Roy De Vita: «150 giornate di assenze ingiustificate dall’ospedale»Il chirurgo plastico Roy De Vita, primario di Chirurgia plastica e ricostruttiva all’Istituto Tumori Regina Elena di Roma, è accusato di aver...

Furbetti del cartellino: quando il lavoro pubblico tradisce la fiduciaNegli ultimi anni, il termine “furbetti del cartellino” è diventato un modo comune per indicare chi falsifica o manometta le timbrature di entrata e...

Si parla di: Roy De Vita, chiusa l’indagine per assenteismo all’Istituto tumori: Accumulati 138 giorni di ferie; L’accusa a Roy De Vita: 150 giornate di assenze ingiustificate dall’ospedale.

L’accusa a Roy De Vita: 150 giornate di assenze ingiustificate dall’ospedaleIl primario dell'Istituto Tumori Regina Elena di Roma è uno degli 89 dipendenti finiti nelle inchieste sui furbetti del cartellino L'articolo L’accusa a Roy De Vita: 150 giornate di assenze ingiustif ... msn.com