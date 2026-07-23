Nella puntata di questa sera di Zona Bianca, in onda su Rete 4, si parla della morte di Abderrahim Fakir. Il talk show di attualità condotto da Giuseppe Brindisi affronta il caso e approfondisce gli aspetti legati all’incidente. La trasmissione va in onda giovedì 23 luglio e si concentra sulle circostanze e le reazioni legate alla vicenda.

Giuseppe Brindisi torna questa sera, giovedì 23 luglio, con un nuovo appuntamento di Zona Bianca, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni del 23 luglio 2026. Al centro della puntata, ampio spazio sarà dedicato a quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna: dalla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento delle forze dell’ordine, agli scontri in Piazza Maggiore tra manifestanti e agenti. A seguire, spazio anche alle polemiche scaturite dalla condanna di Mario Roggero e a un approfondimento sul caso Garlasco con inediti files audio. Infine, una pagina dedicata ai danni provocati dal cambiamento climatico, tra eventi estremi e caldo torrido. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Zona Bianca, la morte di Abderrahim Fakir al centro della puntata

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