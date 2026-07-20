Le immagini delle telecamere di sicurezza, i video forniti dai familiari e le riprese dei testimoni saranno analizzate per chiarire le circostanze della morte di un uomo di 42 anni avvenuta domenica nel quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento della polizia. La procure ha avviato un’indagine per raccogliere tutte le prove visive disponibili.

Sarà l’analisi di tutte le immagini disponibili a fare luce sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto domenica nel quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento della polizia. “Aiuto, basta” le sue ultime parole prima del malore. È da quei filmati, più che dai video parziali già circolati sui social, che la Procura punta a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e ad accertare eventuali responsabilità. Gli inquirenti acquisiranno l’intero patrimonio video disponibile: le registrazioni delle bodycam indossate dagli agenti intervenuti, il filmato diffuso dai familiari della vittima e tutte le altre riprese effettuate dalle persone presenti in via Svevo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morte Abderrahim Fakir, la verità nelle immagini: bodycam, video dei familiari e riprese dei testimoni al centro dell’inchiesta

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