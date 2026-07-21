Sabato a Bologna, una chiamata alla polizia ha portato all’intervento che ha causato la morte di un uomo di 42 anni di origini marocchine. Nell’audio pubblicato dal Tg1, si ascolta la richiesta di aiuto dell’uomo, che poi viene immobilizzato a terra da due agenti e rimane sdraiato a faccia in giù per diversi minuti. L’uomo è deceduto durante l’intervento.

Il Tg1 ha pubblicato l’audio della chiamata alla polizia che ha portato all’intervento in cui domenica è morto Abderrahim Fakir a Bologna. Nell’intervento Fakir, un 42enne di origini marocchine, era stato immobilizzato a terra da due agenti di polizia per diversi minuti, sdraiato a faccia in giù mentre chiedeva aiuto, fino alla sua morte. L’uomo che ha chiamato la polizia è un passante che ha visto Fakir per strada (nell’audio la voce è stata cammuffata per renderlo irriconoscibile). Dice che una «persona extracomunitaria», cioè Fakir, sta «urlando e scalciando» contro le porte di alcuni garage e chiedendo aiuto perché qualcuno lo vuole uccidere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Ilpost.it - La chiamata per l’intervento della polizia che ha portato alla morte di Abderrahim Fakir a Bologna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sequestrano un uomo e... chiamano il 112, la trappola si ritorce contro di loro: arrestati

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morto a Bologna durante un intervento della Polizia, cosa sappiamo di quello che è successo ad Abderrahim Fakir

Il video della morte di Abderrahim Fakir apre nuove domande sull’intervento della poliziaUn video di oltre cinque minuti mostra gli ultimi momenti di vita di un uomo di 42 anni di origine marocchina, morto durante un intervento di polizia...

Temi più discussi: Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online; La chiamata per l'intervento della polizia che ha portato alla morte di Abderrahim Fakir a Bologna; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Abderrahim Fakir, morto mentre era immobilizzato dalla polizia: l'impresa di facchinaggio, il permesso regolare. La protesta al Pilastro: Scrivete che era un brav'uomo.

La sorella di Abderrahim Fakir è furibonda. Non chiede giustizia, ma vendetta. Non si appella alla magistratura italiana, ma al Re del Marocco. Anche i poliziotti che procedevano ai rilievi di rito ammettevano però che le sue parole vanno interpetate nel contest x.com

La chiamata per l’intervento della polizia che ha portato alla morte di Abderrahim Fakir a BolognaIl Tg1 ha pubblicato l’audio della chiamata alla polizia che ha portato all’intervento in cui domenica è morto Abderrahim Fakir a Bologna. Nell’intervento Fakir, un 42enne di origini marocchine, era s ... ilpost.it

Cosa sappiamo dell’uomo morto a Bologna mentre veniva immobilizzato dalla polizia reddit

La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, che cosa è successo e quali sono i punti da chiarireLa morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia a Bologna, il video, le indagini della Procura, l'autopsia e i punti che restano ancora da chiarire ... famigliacristiana.it