Zero sprechi Feste ed eventi più sostenibili
In Italia si è già raggiunto l’Earth Overshoot Day il 3 maggio, mentre a livello globale si arriverà il 30 luglio. Questo giorno indica quando le risorse naturali consumate superano quelle rigenerate dalla Terra in un anno.
Earth Overshoot Day, ovvero il giorno in cui avremo consumato le risorse necessarie al nostro fabbisogno mondiale e inizieremo a prenderle a “credito“ dalla Terra: la data mondiale è il 30 luglio, fra una settimana, mentre in Italia l’abbiamo già raggiunta il 3 maggio. In questo quadro ogni azione conta, compreso quello di rendere più sostenibili gli eventi che popolano il calendario estivo anche nel Bresciano: basti dire che un evento da 10mila persone produce dai 350 ai 600 kg di imballaggi. A questo punta l’ Associazione 5R Zero Sprechi che, sulla base di studi e ricerche, ha elaborato linee guida adottate oggi da diverse realtà, che sono passate da un’ottima raccolta differenziata a un quasi azzeramento degli imballaggi nei propri eventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Transformation or Restyle Kurti
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