Zero sprechi Feste ed eventi più sostenibili

Earth Overshoot Day, ovvero il giorno in cui avremo consumato le risorse necessarie al nostro fabbisogno mondiale e inizieremo a prenderle a “credito“ dalla Terra: la data mondiale è il 30 luglio, fra una settimana, mentre in Italia l’abbiamo già raggiunta il 3 maggio. In questo quadro ogni azione conta, compreso quello di rendere più sostenibili gli eventi che popolano il calendario estivo anche nel Bresciano: basti dire che un evento da 10mila persone produce dai 350 ai 600 kg di imballaggi. A questo punta l’ Associazione 5R Zero Sprechi che, sulla base di studi e ricerche, ha elaborato linee guida adottate oggi da diverse realtà, che sono passate da un’ottima raccolta differenziata a un quasi azzeramento degli imballaggi nei propri eventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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