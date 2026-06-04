Moon in June 2026 svelato il cartellone | Non abbandoniamo Isola Maggiore faremo eventi più sostenibili
È stato annunciato il calendario di eventi per giugno 2026 sull’Isola Maggiore, con un impegno a rendere le manifestazioni più sostenibili e a mantenere le attività sul territorio. La programmazione include concerti e iniziative legate alla musica, con un focus sulla valorizzazione del cantautorato e delle sperimentazioni della scena musicale attuale. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo alla presenza di eventi o attività sull’isola, che si conferma come luogo di riferimento per la musica italiana.
Cantautorato, capisaldi della storia della musica italiana, le sperimentazioni che contraddistinguono la scena musicale contemporanea. Sono gli ingredienti della stagione estiva di Moon in June, la dodicesima della sua storia.Il lago Trasimeno torna così ad animarsi nei mesi di giugno e luglio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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