Moon in June 2026 svelato il cartellone | Non abbandoniamo Isola Maggiore faremo eventi più sostenibili

Notizia in breve

È stato annunciato il calendario di eventi per giugno 2026 sull’Isola Maggiore, con un impegno a rendere le manifestazioni più sostenibili e a mantenere le attività sul territorio. La programmazione include concerti e iniziative legate alla musica, con un focus sulla valorizzazione del cantautorato e delle sperimentazioni della scena musicale attuale. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo alla presenza di eventi o attività sull’isola, che si conferma come luogo di riferimento per la musica italiana.