Al Vasco Live 2026, il concerto del noto artista si distingue per l’iniziativa di rendere l’evento più sostenibile. La manifestazione si propone di integrare pratiche ecologiche nelle grandi occasioni musicali, puntando a ridurre l’impatto ambientale. La data si svolge a Milano e si inserisce nel calendario di eventi musicali di rilievo. L’iniziativa si concentra sulla promozione di comportamenti più responsabili tra il pubblico e gli organizzatori.

Vasco Rossi 03 – Credito Chiaroscuro MILANO – . Coop Alleanza 3.0 diventa alleato di un appuntamento che coinvolge migliaia di persone, traducendo l’attenzione all’impatto ambientale in gesti semplici, concreti e condivisi. Perché quando la musica unisce, anche la responsabilità verso il nostro pianeta può diventare un coro. Nasce così Green Rock!: un progetto che porta questi valori dentro l’esperienza del concerto, rendendoli visibili, accessibili e partecipati. Durante ogni data del tour, tra ingressi, aree ristoro e isole ecologiche, saranno presenti i Green Angels: volontari riconoscibili con pettorine o t-shirt dedicate, pronti ad accompagnare il pubblico verso comportamenti più consapevoli e sostenibili.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Al Vasco Live 2026 la musica incontra l’impegno per trasformare i grandi eventi in esperienze più sostenibili

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Aggiornamenti e dibattiti

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