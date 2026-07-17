Kiev sfida Zelensky | migliaia in piazza per Fedorov il ministro della Difesa simbolo della guerra tecnologica
Per il secondo giorno consecutivo, migliaia di persone si sono radunate in piazza nella capitale ucraina per protestare contro la decisione di rimuovere il ministro della Difesa. La manifestazione si concentra su Fedorov, considerato un simbolo della guerra tecnologica del paese. La protesta coinvolge diverse fasce della popolazione e si svolge in modo pacifico. La questione riguarda la posizione del governo sulla gestione delle forze armate e delle tecnologie militari. La situazione resta in evoluzione con manifestazioni ancora in corso.
. Per il secondo giorno consecutivo la capitale ucraina protesta contro la rimozione del ministro della Difesa Mykhailo Fedorov. Una contestazione insolita in un Paese in guerra che mette in luce le tensioni tra il presidente, i vertici militari e l'ala riformista dell'apparato statale La guerra contro la Russia continua senza tregua sul fronte orientale, ma a Kiev si è aperto anche un fronte politico interno. Per il secondo giorno consecutivo migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere il ripristino di Mykhailo Fedorov alla guida del ministero della Difesa, dopo la sua improvvisa rimozione decisa dal presidente Volodymyr Zelensky nell'ambito di un ampio rimpasto di governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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