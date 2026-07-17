Kiev sfida Zelensky | migliaia in piazza per Fedorov il ministro della Difesa simbolo della guerra tecnologica

Notizia in breve

Per il secondo giorno consecutivo, migliaia di persone si sono radunate in piazza nella capitale ucraina per protestare contro la decisione di rimuovere il ministro della Difesa. La manifestazione si concentra su Fedorov, considerato un simbolo della guerra tecnologica del paese. La protesta coinvolge diverse fasce della popolazione e si svolge in modo pacifico. La questione riguarda la posizione del governo sulla gestione delle forze armate e delle tecnologie militari. La situazione resta in evoluzione con manifestazioni ancora in corso.