Ucraina migliaia in piazza a Kiev contro Zelensky | le proteste dopo che ha silurato il ministro della Difesa Fedorov – Il video

Da open.online 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Migliaia di persone sono scese in piazza a Kiev per la seconda sera consecutiva, protestando contro la decisione del presidente di rimuovere il ministro della Difesa. La protesta si è svolta in modo pacifico e ha coinvolto numerosi cittadini. La decisione di silurare il ministro, considerato molto apprezzato, ha suscitato reazioni di dissenso tra la popolazione. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione dei media locali.

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Per la seconda sera consecutiva, migliaia di manifestanti sono scesi nelle piazze della capitale ucraina per protestare apertamente contro la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il popolare ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov. La folla, che secondo i media ucraini avrebbe raggiunto le 10mila persone, si è radunata esponendo bandiere nazionali e cartelli di dissenso, trasformando quello che doveva essere un normale avvicendamento politico in una contestazione aperta che sta scuotendo l’opinione pubblica. Proteste anche a Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Ternopil, Poltava, Kharkiv, Mykolaiv, Ivano-Frankivsk. July 17, 2026 Il rimpasto di governo. 🔗 Leggi su Open.online

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Thousands Protest in Ukraine After Zelenskyy Dismisses Defence Minister Mykhailo Fedorov

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