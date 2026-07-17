Notizia in breve

Migliaia di persone sono scese in piazza a Kiev per la seconda sera consecutiva, protestando contro la decisione del presidente di rimuovere il ministro della Difesa. La protesta si è svolta in modo pacifico e ha coinvolto numerosi cittadini. La decisione di silurare il ministro, considerato molto apprezzato, ha suscitato reazioni di dissenso tra la popolazione. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione dei media locali.