Zelensky | la pace è necessaria l’Ucraina è pronta da tempo

Il presidente ucraino ha dichiarato che la pace è necessaria e che il paese è pronto da tempo. Ha riferito di aver avuto una conversazione con gli inviati dell’ex presidente degli Stati Uniti, focalizzata sulla ripresa della diplomazia e sulla possibilità di avvicinare le parti per raggiungere un accordo di pace. La discussione è stata definita positiva e importante.

“Ho appena parlato con gli inviati del presidente Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. È stata una conversazione positiva e importante su come rivitalizzare la diplomazia e avvicinare la pace”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “La pace è necessaria, una pace dignitosa, e l’Ucraina è pronta da tempo per essa. I nostri team continuano a rimanere in stretto contatto, anche per dare seguito a tutto ciò di cui abbiamo discusso”, spiega. “Ringrazio Steve e Jared per il loro impegno personale a favore della pace. Siamo grati al presidente Trump e al popolo americano per il loro incrollabile sostegno”, aggiunge. “La situazione sul fronte, unita alle nostre sanzioni a lungo raggio e agli attacchi a medio raggio, sta creando una nuova atmosfera intorno a Putin. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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La pace è necessaria, una pace dignitosa, e l'Ucraina è pronta da tempo per essa. I nostri team continuano arimanere in stretto contatto, anche per dare seguito a tutto ciò di cui abbiamo discusso, spiega il Presidente ucraino. x.com

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