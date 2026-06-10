Durante il vertice dei Paesi Nordic-Baltic Eight a Tallinn, il presidente ucraino ha proposto un cessate il fuoco immediato e un vertice tra i principali attori coinvolti nel conflitto. La richiesta è stata presentata pubblicamente e riguarda un’interruzione delle ostilità e un incontro tra le parti per discutere una soluzione. La proposta è stata annunciata nel corso dell’evento, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità.

Un cessate il fuoco immediato e un vertice tra i principali attori coinvolti nel conflitto. È questa la proposta rilanciata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il vertice dei Paesi Nordic-Baltic Eight (Nb8) tenutosi a Tallinn, in Estonia. Nel momento in cui i negoziati con Mosca continuano a non produrre risultati concreti, il leader ucraino ha ribadito che la priorità assoluta resta fermare i combattimenti e creare le condizioni per una pace duratura. “La soluzione ideale nei negoziati di pace è porre immediatamente fine alla guerra”, ha dichiarato Zelensky nel corso della conferenza stampa finale, “come minimo, occorre compiere il primo passo: un cessate il fuoco incondizionato e totale”. 🔗 Leggi su Formiche.net

Segui gli aggiornamenti su Zelensky.

© Formiche.net - Da Tallin Zelensky lancia una nuova proposta per la pace in Ucraina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pace in Ucraina: l’UE sostiene la richiesta di Zelensky per i colloquiL’Unione Europea ha annunciato il sostegno alla richiesta di colloqui di pace avanzata dal presidente ucraino.

Ucraina, patto energetico per fermare i colpi: Zelensky propone paceIl presidente ucraino ha avanzato l’idea di un accordo di non aggressione riguardo alle infrastrutture energetiche del paese, mentre nelle ultime ore...