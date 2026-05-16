Ucraina Zelensky | La Francia pronta ad aiutarci con i missili antibalistici

Il presidente ucraino ha annunciato su Telegram che la Francia è disponibile a fornire supporto con missili antibalistici. La dichiarazione è arrivata al termine di un colloquio tra lui e il presidente francese. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui termini dell’assistenza o sui tempi di consegna. La comunicazione si inserisce in un quadro di relazioni tra i due paesi, senza ulteriori specifiche sul contenuto della discussione o su altre questioni trattate durante il colloquio.

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Roma, 16 maggio 2026 - La Francia è pronta ad aiutare l'Ucraina con missili antibalistici, secondo quanto è emerso dal colloquio tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo francese Emmanuel Macron, come riferito su Telegram dallo stesso leader di Kiev. Zelensky ha dichiarato di aver espresso gratitudine a Macron per la sua ferma condanna degli attacchi della Federazione Russa contro l'Ucraina. Il presidente ucraino ha ricordato al suo omologo a Parigi che gli attacchi russi dimostrano chiaramente chi è la Russia e " perché tutti noi dobbiamo rafforzare la nostra difesa comune contro ogni minaccia". "La Francia è pronta a lavorare sulla difesa antibalistica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, Zelensky: “La Francia pronta ad aiutarci con i missili antibalistici” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Anche gli USA sono sconvolti: la mossa della Francia per l'Ucraina mette la Russia in crisi Sullo stesso argomento Ucraina, Zelensky ammette: «Carenza di missili Patriot, il motivo è la guerra in Medio Oriente»Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante la sua visita avvenuta in Germania questa settimana, ha ammesso che la situazione sul fronte difesa... Leggi anche: Ue, a Cipro il Consiglio informale. Zelensky: “Ucraina pronta per ingresso” In #Ucraina un’inchiesta sulla corruzione coinvolge la cerchia più stretta del verme tossico #Zelensky. E la #NAT0 che fa? Il Segretario Generale della NAT0, Mark Rutte, chiede agli alleati un ulteriore impegno fisso dello 0,25% del PIL per l’Ucraina. Di f x.com Guerra Ucraina Russia, Putin sarà in visita in Cina il 19 e 20 maggio. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, 24 morti nell'attacco a Kiev. Zelensky promette rappresaglia. DIRETTA ... tg24.sky.it Germania e Ucraina siglano il più grande accordo sui droni d'Europa reddit Guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta | Abbattuti nella notte sul territorio russo 138 droni ucraini durante la notteIl presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che il fronte Chernihiv-Kiev verrà rafforzato, in considerazione dei tentativi della Russia di coinvolgere più attivamente la Bielorussia nella ... corriere.it