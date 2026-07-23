Zeballos e Favasuli al Napoli? Manna svela la verità | l’annuncio

Il direttore sportivo ha confermato che non ci sono trattative in corso con Zeballos e Favasuli, smentendo le voci di un possibile trasferimento al Napoli. Durante la conferenza stampa, ha specificato che non ci sono state offerte ufficiali né accordi avanzati con i giocatori. La società non ha ancora preso decisioni definitive riguardo a eventuali acquisti in questa sessione di mercato.

Giovanni Manna ha parlato dei possibili colpi in entrata del Napoli in conferenza stampa. Il ds ha risposto in merito ai nomi di Zeballos e Favausli, accostati con forza al club azzurro. L’interesse è confermato, ma non sono trattative al momento vicine alla chiusura. Manna conferma: “Zeballos ci piace, ma.”. Nella conferenza stampa di oggi a Dimaro, il ds del Napoli Giovanni Manna ha svelato qualcosa in più anche sulle trattative in entrata del club azzurro, oltre che sulle uscite. Il primo nome su cui è stato stuzzicato è quello di Ezequiel Zeballos, giocatore in scadenza a dicembre col Boca Juniors e che per i rumors di mercato è pronto a rifiutare ogni destinazione pur di vestire la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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