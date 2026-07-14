Corriere dello Sport | Napoli rinnovo Vergara | accordo fino al 2031 Favasuli e Zeballos restano obiettivi di mercato

Notizia in breve

Il Napoli ha rinnovato il contratto con Antonio Vergara fino al 2031. Il vertice tra il presidente, il direttore sportivo e l’agente del giocatore si è concluso con un accordo definitivo. Vergara continuerà quindi a vestire la maglia azzurra. Nel frattempo, il club mantiene nel mirino altri due giocatori, Favasuli e Zeballos, considerati obiettivi di mercato.