Corriere dello Sport | Napoli rinnovo Vergara | accordo fino al 2031 Favasuli e Zeballos restano obiettivi di mercato
Il Napoli ha rinnovato il contratto con Antonio Vergara fino al 2031. Il vertice tra il presidente, il direttore sportivo e l’agente del giocatore si è concluso con un accordo definitivo. Vergara continuerà quindi a vestire la maglia azzurra. Nel frattempo, il club mantiene nel mirino altri due giocatori, Favasuli e Zeballos, considerati obiettivi di mercato.
Antonio Vergara e il Napoli continueranno insieme. Fabio Mandarini, sulle pagine del Corriere dello Sport, racconta che il vertice andato in scena tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente Mario Giuffredi ha portato alla definitiva fumata bianca per il rinnovo del talento azzurro. L’accordo prevede un nuovo contratto fino al 2031 con opzioni per prolungare annualmente il rapporto fino al 2034, oltre a un significativo adeguamento dell’ingaggio, in linea con il nuovo ruolo assunto dal centrocampista all’interno del progetto tecnico. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come, al termine dell’incontro, sia arrivata anche la conferma di Giuffredi: «Vergara resterà sicuramente al Napoli». 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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