Zeballos aspetta | Zerbin parte e Lucca può lasciare Napoli

Il Napoli sta valutando le cessioni di alcuni giocatori, tra cui Zerbin e Lucca. Zeballos è in attesa di conoscere la sua futura destinazione. La squadra ha bisogno di liberare spazio e risorse prima di poter effettuare nuovi acquisti. La fase di mercato si concentra principalmente sulle partenze, senza nuove acquisizioni in programma al momento.

Il mercato del Napoli entra in una fase dedicata soprattutto alle cessioni. Prima di completare nuovi acquisti, il club dovrà ridurre il numero dei giocatori presenti in rosa e liberare risorse. Questa strategia incide anche sull’operazione per Exequiel Zeballos. L’esterno argentino resta tra i profili seguiti dalla dirigenza. Un eventuale affondo, però, è legato alle partenze che verranno definite nelle prossime settimane. Il primo movimento riguarda Alessio Zerbin. Il calciatore è pronto a lasciare definitivamente il Napoli e a firmare un contratto di tre anni con la sua nuova società. La sua cessione può rappresentare l’inizio di una fase più dinamica sul fronte delle uscite. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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