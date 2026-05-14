Politano può lasciare | Khalaili e Zeballos nel mirino

Il calciatore Politano potrebbe lasciare la squadra e sono stati indicati due possibili sostituti, Khalaili e Zeballos. La società sta lavorando a modifiche sulla fascia destra del campo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali sulle trattative o sui tempi di eventuali cessioni o acquisti. La situazione resta da monitorare nelle prossime settimane.

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Il Napoli prepara cambiamenti importanti sulla corsia destra. La prossima estate potrebbe infatti portare a una revisione profonda del reparto offensivo, con Matteo Politano tra i possibili partenti. L’esterno azzurro ha vissuto anni importanti a Napoli e ha contribuito alla conquista di due scudetti. Ora, però, il suo futuro non appare più così scontato. Il club sta già valutando nuovi profili per dare maggiore freschezza, velocità e soluzioni alternative alla squadra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe individuato due nomi per rinforzare quella zona di campo: Anan Khalaili ed Exequiel Zeballos.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Politano può lasciare: Khalaili e Zeballos nel mirino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Zeballos nel mirino del Napoli: si può chiudere subito Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, Politano saluta. Obiettivo Anan Khalaili” Argomenti più discussi: Calciomercato Napoli, Politano può partire: la situazione; Sorpresa Politano, può lasciare subito Napoli: due nomi per sostituirlo; Napoli, Politano ai saluti? Già individuato il possibile sostituto: operazione da 18 milioni; Anche Politano verso l’addio (ce ne faremo una ragione). Potrebbe concludersi presto l’avventura di Matteo #Politano al Napoli. L’esterno, che ha vinto due scudetti in azzurro, può salutare in estate Due nomi sul tavolo: Anan #Khalaili ed Exequiel #Zeballos sono i profili individuati per la fascia destra. ? x.com Politano può lasciare: Khalaili e Zeballos nel mirinoForzAzzurri.net - Politano può lasciare: Khalaili e Zeballos nel mirino Il Napoli prepara cambiamenti importanti sulla corsia destra. La prossima estate potrebbe infatti ... forzazzurri.net