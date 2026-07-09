Zeballos – dicono – ha offerte da mezza Europa ma aspetta il Napoli perché?

Exequiel Zeballos, 24 anni, del Boca Juniors, ha scelto di attendere il Napoli, nonostante siano circolate offerte da diversi club europei di rilievo. Il giocatore, secondo fonti vicine, preferisce aspettare la società italiana prima di prendere una decisione sul suo futuro. Al momento, non sono stati annunciati accordi ufficiali o dettagli sulle trattative in corso.

E dunque Exequiel Zeballos, 24enne del Boca ha deciso di aspettare il Napoli nonostante le fantomatiche offerte da parte di tantissimi club europei, anche importanti. Quali siano questi club non è dato saperlo. Gli azzurri, dal canto loro, come sappiamo, devono prima vendere. Vendere tanti giocatori. Zeballos vuole il Napoli, ma gli azzurri devono vendere. Screenshot da YouTube Riporta Fabrizio Romano: “Zeballos ha comunicato al Boca Juniors di non voler rinnovare il suo contratto. È stato messo praticamente fuori rosa dal Boca. È un caso nazionale in Argentina quello del ventiquattrenne esterno, giocatore da uno contro uno, che è stato proposto già nel mercato di gennaio al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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