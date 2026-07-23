Dopo l’evento, un fan ha iniziato a rivolgere insulti e provocazioni a Ethan Page mentre si allontanava dall’arena. Il video mostra l’atleta che cerca di ignorare le parole offensive, mentre alcuni presenti riprendono la scena con il cellulare. Nessuna azione legale è stata annunciata, ma il comportamento del fan ha suscitato reazioni sui social. La scena si è svolta subito dopo la conclusione dello spettacolo.

Ethan Page non aveva nemmeno fatto in tempo a lasciare l’arena che un fan ha deciso di trasformarlo nel bersaglio delle sue provocazioni. Un video pubblicato su TikTok dopo la puntata di Monday Night Raw del 20 luglio mostra Page mentre sta caricando i bagagli in un’auto insieme a Rusev, quando un fan nelle vicinanze ha iniziato a urlargli contro. A pochi metri di distanza erano presenti anche due agenti di polizia, mentre il tifoso cercava ripetutamente di attirare l’attenzione del wrestler prendendolo in giro per le sue origini canadesi: “Grande performance! È Ethan, quel tizio fa schifo. Quel tizio puzza da morire. Sa di sciroppo d’acero”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nuovo episodio controverso tra fan e WWE Superstars, questa volta coinvolto Ethan Page

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