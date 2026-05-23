Ethan Page si presenta a Saturday Night’s Main Event con il sostegno di molti membri del backstage. La sua presenza viene accolta positivamente, e si nota un clima di fiducia nei suoi confronti tra i colleghi. Non ci sono state contestazioni o polemiche riguardo alla sua partecipazione. La sua presenza sembra aver rafforzato il rapporto con il team dietro le quinte, senza segnali di tensione o dissensi.

Ethan Page si presenta stasera a Saturday Night’s Main Event con grande appoggio da parte del backstage. A poche ore dal match titolato, arrivano conferme positive sul conto dell’adattamento di Page all’ambiente WWE. Secondo quanto riportato da WrestleVotes su X, il 36enne canadese sarebbe molto ben visto internamente fin dal suo arrivo in WWE nel 2024. Una fonte avrebbe descritto Page come una persona estremamente rispettosa e meticolosa nel lavoro dietro le quinte — qualità che, a detta di molti, si sarebbero riflesse anche nelle sue prestazioni televisive nel corso della sua permanenza a NXT, in AAA e ora a Raw. Ethan Page vanta con un curriculum di tutto rispetto costruito tra NXT e le esperienze precedenti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ethan Page conquista la fiducia del backstage

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