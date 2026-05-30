La WWE ha annunciato che Giulia sarà presente a Clash in Italy, ma non prenderà parte ai combattimenti sul ring. I fan si sono scagliati contro questa decisione, criticando la mancanza di partecipazione della wrestler al match principale. La comunicazione ufficiale non indica ancora se ci saranno altri ruoli o apparizioni di Giulia durante l’evento. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati, molti dei quali si aspettavano una sua presenza attiva sul ring.

La WWE ha scelto Giulia per spingere Clash in Italy, ma i fan non hanno alcuna intenzione di chiudere un occhio sul fatto che la wrestler sia stata lasciata fuori dal match card vero e proprio. Il video promozionale che ha acceso la miccia. Tutto è partito quando la WWE ha pubblicato su Twitter un video di Giulia in cui invitava gli spettatori a sintonizzarsi per lo show: “Non potevamo perderci il messaggio di @giulia0221g, che vi ricorda di non mancare a #WWEClash in Italy DOMANI! ” La cosa non è andata giù a parte del pubblico. Giulia è per metà italiana, parla anche italiano e ha raccontato apertamente di aver lavorato un tempo nel ristorante di famiglia: un legame con il Paese impossibile da ignorare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Giulia promuove Clash in Italy ma non sarà sul ring, i fan si scatenano contro la WWE

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