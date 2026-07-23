Krejcikova ha superato facilmente il turno ai quarti di finale del WTA 250 di Praga 2026, mentre Tararudee ha vinto la partita contro Bartunkova. Cinque tenniste ceche sono arrivate ai quarti di finale, anche se potevano essere sei. La competizione si svolge in uno dei due tornei principali della stagione su questa superficie. I risultati sono stati aggiornati e le partite sono concluse o in corso.

Cinque ceche, ma potevano anche essere in sei, complessivamente ai quarti di finale nel WTA 250 di Praga. In questo che è uno dei due eventi della settimana, continua in particolare da una parte la marcia di Marie Bouzkova e, dall’altra, quella di Barbora Krejcikova, che proprio oggi non si fa problemi contro la ceca Lucie Havlickova per un 6-4 6-2 abbastanza netto. Sarà derby con Dominika Salkova. Anche per Sara Bejlek arriva un successo netto: la testa di serie numero 3, nonché classe 2006 e tra i talenti più chiari di un tennis ceco che davvero ne ha a non finire e in continuazione, regola con un 6-1 6-1 privo di discussioni la moscovita Maria Timofeeva, una delle non poche russe passata sotto bandiera dell’Uzbekistan. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Praga 2026: Krejcikova ai quarti senza problemi, Tararudee vince la battaglia con Bartunkova

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Barbora Krejcikova vs. Qinwen Zheng | 2026 Athens Quarterfinal | WTA Match Highlights

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