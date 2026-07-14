All'inizio del torneo WTA di Iasi, Oleksandra Oliynykova e Paula Badosa si sono qualificate per gli ottavi di finale. Oliynykova ha superato il primo turno, mentre Badosa ha vinto con una prestazione di alto livello. Entrambe le giocatrici hanno concluso il match con la vittoria, proseguendo così nel torneo. Il programma ha visto il completamento dei match di primo turno, con le due atlete che avanzano nel tabellone principale.

Il torneo WTA di Iasi torna in campo per completare il fitto programma di match del primo turno. Superano l’esame debutto e guadagnano così la qualificazione agli ottavi di finale l’ucraina Oleksandra Oliynykova e la spagnola Paula Badosa, autrice di una prova maiuscola. L’ucraina Oleksandra Oliynykova, testa di serie numero tre, regola la lucky loser turca Ipek Oz 7-6(1) 7-6(5) in due ore e trenta minuti. La spagnola Paula Badosa, numero 115 WTA, ritrova lo smalto di un tempo e travolge l’ucraina Anhelina Kalinina, testa di serie numero quattro, 6-3 6-1 in un’ora e trenta minuti. La spagnola Kaitlin Quevedo, numero 100 del mondo, firma la sorpresa di giornata e travolge la romena Elena Gabriella Ruse, testa di serie numero sei, 6-3 6-1 in un’ora e trentanove minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Iasi 2026, Oliynykova e Badosa avanzano agli ottavi di finale

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