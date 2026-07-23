Durante le WSOP 2026 è stato avviato un progetto di trasparenza che ha reso pubblici i dati sulle vincite dei partecipanti. Per anni i giocatori erano costretti a verificare manualmente se avevano terminato il torneo in positivo, analizzando le singole partecipazioni. La novità permette di consultare facilmente le somme vinte e le partecipazioni ufficiali, semplificando il quadro delle performance dei professionisti. La lista dei partecipanti coinvolti è stata resa accessibile online.

Per anni bisognava fare i conti in tasca ai vari players per capire se avessero chiuso il periodo delle World Series of Poker in attivo o meno. Difficile tenere traccia di tutti i tornei ai quali un pro ha partecipato senza andare a premio. Quest'anno c'è che ha lanciato l'operazione trasparenza. Vediamo di che si tratta Diciamo la verità: fare i conti in tasca ai vari pro di poker, soprattutto per quei nomi di caratura mondiale, ogni tanto ci piace. Quanto hanno speso? Quanto hanno vinto. Per quel che riguarda le WSOP 2026 c'è stata l'operazione trasparenza con tutti i numeri resi "pubblici" Prendete la classifica dei giocatori che hanno vinto di più nella storia del poker. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - WSOP 2026: ecco chi ha partecipato al progetto "trasparenza" sulle vincite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il centrosinistra conquista Agrigento. Chi è Sodano: l’assistente Onu ed ex deputato M5s che ha partecipato a X FactorIl centrosinistra ha vinto le elezioni comunali ad Agrigento, con Michele Sodano che è stato eletto sindaco.

Leggi anche: FOTO/ Colpo di scena al Premio Strega: ecco chi ha vinto l’edizione 2026

Si parla di: WSOP, anche Neymar al tavolo verde: ecco come ha giocato.

Main Event WSOP 2026: i profili dei 9 finalisti che daranno l’assalto al titolo mondiale.Le WSOP 2026 attendono con trepidazione il tavolo finale del Main Event, in programma a Las Vegas dal 3 al 5 agosto. italiapokerclub.com

WSOP 2026, colpaccio di Sergio Benso: ecco il primo bracciale azzurroFinalmente è arrivato il primo braccialetto italiano alle World Series of Poker 2026. Dopo vent'anni di inseguimento, Sergio Benso centra il colpo della carriera. Il rounder genovese arrivava al final ... tuttosport.com