Il centrosinistra ha vinto le elezioni comunali ad Agrigento, con Michele Sodano che è stato eletto sindaco. Sodano, ex deputato M5s e assistente alle Nazioni Unite, ha anche partecipato a X Factor. La sua candidatura è stata sostenuta da coalizioni di centrosinistra, tra cui Controcorrente, Partito Democratico e Casa Riformista. Non sono stati comunicati dettagli sui risultati elettorali o sulla partecipazione alle urne.

Michele Sodano, candidato del centrosinistra (Controcorrente, Partito Democratico e Casa Riformista), è il nuovo sindaco di Agrigento. Ha superato al ballottaggio lo sfidante del centrodestra ((Fi-Fdi-Udc e autonomisti), Gerlando “Dino” Alonge. Sodano aveva mancato la vittoria al primo turno per poco, fermandosi al 39,1%. Il centrosinistra strappa così la poltrona di prima cittadino della città collinare sulla costa sudoccidentale della Sicilia al centrodestra. Il sindaco uscente è infatti Francesco Miccichè, medico ed esponente indipendente di centrodestra, rimasto in carica dal 21 ottobre 2020 fino al rinnovo del mandato di giugno 2026.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su X Factor.

© Ilsole24ore.com - Il centrosinistra conquista Agrigento. Chi è Sodano: l’assistente Onu ed ex deputato M5s che ha partecipato a X Factor

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Da X Factor a La Vardera, passando per il M5s: chi è Michele Sodano, il nuovo sindaco di Agrigento

Michele Sodano neo sindaco di Agrigento, il deputato Di Mauro (Mpa): “Vedremo quello che saprà fare”Durante lo spoglio elettorale, ancora in corso, il deputato all'Ars ed ex assessore regionale ha riconosciuto la sconfitta alle elezioni comunali.

Argomenti più discussi: Elezioni comunali: 118 città al voto, 41 ballottaggi e sfida tra poli e liste civiche da Nord a Sud; Ballottaggi comunali, affluenza in calo: quasi due punti in meno rispetto al primo turno.

Ballottaggi comunali: il centrodestra strappa Lecco, il centrosinistra si prende AgrigentoIl centrodestra conquista Lecco, sottraendola al centrosinistra, e mantiene il controllo di Arezzo e Macerata. Sul fronte opposto, il centrosinistra riesce a strappare Agrigento agli avversari e ... tg.la7.it

Ballottaggio Agrigento: vittoria netta di Michele Sodano su Dino AlongeScrutinate 57 sezioni su 57: il candidato di La Vardera, sostenuto da tutto il campo largo, ha ottenuto il 72,3 per cento dei voti ... rainews.it