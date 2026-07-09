Lo scrittore Michele Mari conquista il Premio Strega 2026. Con il romanzo I convitati di pietra, pubblicato da Giulio Einaudi Editore, Mari si aggiudica il più prestigioso riconoscimento della narrativa italiana, al termine della finale svoltasi al Ninfeo di Villa Giulia, a Roma. VIDEO San Lupo capitale del teatro: successo per “Un Borgo Spettacolare”. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Colpo di scena al Premio Strega: ecco chi ha vinto l’edizione 2026

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Chi sono i finalisti del Premio Strega. Michele Mari in testa, colpo di scena al secondo postoMichele Mari guida la classifica dei finalisti del Premio Strega, con una posizione di testa.

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