L’Italia ha battuto la Georgia 18-12 nei quarti di finale della Final Eight di World Cup, conquistando così l’accesso alle semifinali. La squadra ha iniziato bene, mantenendo il vantaggio per tutta la partita. La vittoria permette di proseguire nel torneo.

Missione compiuta grazie ad una prestazione convincente. Nei quarti di finale della Final Eight di World Cup l’Italia piega la Georgia 18-12 grazie a una buona partenza e stacca il pass per la semifinale. Nell’incontro in programma sabato gli azzurri sfideranno, alle ore 12:15, la vincente del match Grecia-Montenegro. La formazione in calottina bianca parte forte e sblocca le ostilità alla prima azione d’attacco con l’acuto di Gianazza. Gli azzurri portano sempre profondità, pressano in anticipo sul piano difensivo e toccano il massimo vantaggio sul 4-0 timbrato dal diagonale di Condemi. I caucasici si scuotono e dimezzano il divario con il 4-2 che chiude la prima frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia supera in scioltezza la Georgia: Settebello in semifinale di World Cup

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