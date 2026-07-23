William Shatner e la figlia malati di tumore nello stesso periodo | il dramma familiare raccontato dopo anni di silenzio

William Shatner e sua figlia hanno ricevuto diagnosi di tumore nello stesso periodo. Per mesi, entrambi hanno affrontato la malattia, sottoponendosi a trattamenti e cure. La notizia è stata resa pubblica dopo anni di silenzio, rivelando che padre e figlia hanno vissuto parallelamente questa difficile esperienza. La loro battaglia contro il tumore si è svolta in tempi sovrapposti, senza ulteriori dettagli sui trattamenti o esiti.

Per diversi mesi William Shatner e sua figlia Melanie Shatner Gretsch hanno combattuto, quasi contemporaneamente, la battaglia più difficile della loro vita contro un tumore. Il leggendario interprete del capitano James T. Kirk in Star Trek ha raccontato per la prima volta di aver affrontato un melanoma maligno al quarto stadio, mentre la figlia lottava contro un tumore al seno metastatico, anche questo al quarto stadio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da People Magazine (@people) In un’intervista esclusiva rilasciata a People, padre e figlia hanno ripercorso quegli anni drammatici, spiegando come il sostegno reciproco e i progressi della medicina abbiano permesso a entrambi di guarire. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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