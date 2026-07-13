Prima il ruolo poi la pensione nello stesso giorno | l’incredibile storia di un professore dopo 23 anni di precariato

Notizia in breve

Un professore ha firmato il contratto a tempo indeterminato e si è pensionato nello stesso giorno. Dopo oltre 23 anni di precariato, ha concluso la sua carriera con un atto formale al mattino e una cerimonia di pensionamento la sera. La sua storia riguarda un docente di religione di 68 anni, originario di Brolo, che ha vissuto questa sequenza inaspettata. La giornata ha segnato sia la fine del percorso lavorativo sia l’inizio della pensione.