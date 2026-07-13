Prima il ruolo poi la pensione nello stesso giorno | l’incredibile storia di un professore dopo 23 anni di precariato
Un professore ha firmato il contratto a tempo indeterminato e si è pensionato nello stesso giorno. Dopo oltre 23 anni di precariato, ha concluso la sua carriera con un atto formale al mattino e una cerimonia di pensionamento la sera. La sua storia riguarda un docente di religione di 68 anni, originario di Brolo, che ha vissuto questa sequenza inaspettata. La giornata ha segnato sia la fine del percorso lavorativo sia l’inizio della pensione.
La mattina la firma sul contratto a tempo indeterminato, attesa per oltre vent’anni. La sera la festa di pensionamento. È la storia, insieme paradossale e simbolica, di Liborio Princiotta, 68 anni, originario di Brolo e docente di religione all’Istituto Tecnico Commerciale “Merendino” di Capo d’Orlando. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Prima sono arrivati i messaggi sul cellulare di alcune studentesse. Messaggi che con la scuola avevano poco a che fare. E che con il ruolo di un professore avevano ancora meno a che fare. Poi sono arrivate le mail. Le avances. E infine, secondo quanto emer x.com
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