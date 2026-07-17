Da Star Trek all’Heavy Metal il viaggio di William Shatner non conosce confini

William Shatner, famoso per aver interpretato il capitano Kirk in Star Trek, si prepara a intraprendere una nuova strada professionale nel mondo dell’Heavy Metal. La sua decisione di passare dalla recitazione alla musica rappresenta un cambio di rotta inatteso, che sorprenderà i fan e gli osservatori. La sua carriera, che include anche un percorso nel settore cinematografico e televisivo, si arricchisce così di un nuovo capitolo musicale.

William Shatner, leggendario interprete del capitano Kirk in Star Trek, è pronto a sorprendere ancora una volta il suo pubblico con una mossa di carriera del tutto inaspettata. A 95 anni, l’attore ha annunciato che si esibirà per la prima volta dal vivo con la sua band heavy metal, The *uckers, al Riot Fest 2026. L’annuncio è arrivato giovedì scorso attraverso i canali social del festival musicale, con un’immagine di Shatner che fa il segno delle corna con la mano destra e mostra la lingua in modo giocoso. “Dopo anni di lettere. Riot Fest 2026: Ora con il 100% in più di William Shatner, con la sua band heavy metal The *uckers””, si legge nel post ufficiale, che specifica come l’esibizione si terrà domenica 20 settembre al Douglass Park di Chicago. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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What If Star Trek VOYAGER Was an 80s Rock Anthem

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