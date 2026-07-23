Welfare e permessi ai dipendenti | primo accordo Amazon-sindacati

Amazon e sindacati hanno firmato un accordo che riguarda il welfare e i permessi ai dipendenti. Questo documento rappresenta la base per negoziare contratti di secondo livello, con l’obiettivo di riconoscere le caratteristiche di ogni sito di lavoro.

L’intesa costituisce la base per la contrattazione di secondo livello, per valorizzare le specificità di ogni sito. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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