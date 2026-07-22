Amazon e sindacati italiani hanno firmato il primo accordo che disciplina permessi, congedi e videosorveglianza nei centri di distribuzione. L’intesa stabilisce le modalità di fruizione dei permessi e i limiti alla videosorveglianza, con l’obiettivo di garantire trasparenza e rispetto delle norme. Si tratta della prima volta che l’azienda e le rappresentanze sindacali raggiungono un’intesa di questo tipo in Italia. L’accordo sarà applicato in tutti i centri di distribuzione nazionali.

Per la prima volta Amazon e sindacati italiani hanno sottoscritto un accordo che regola permessi, congedi e videosorveglianza. “Rappresentano il primo caso al mondo” in cui l’azienda – si tratta di Amazon Italia Transport e Amazon Italia Logistica – firma intese collettive di carattere nazionale “applicabili a tutti i 57 siti presenti nel Paese, segnando l’evoluzione dal protocollo agli accordi”, hanno sottolineato Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti in una nota. Sul tema della videosorveglianza – spiegano le organizzazioni sindacali – è stato definito un “corretto utilizzo delle nuove tecnologie” ed è stata “condivisa l’ esclusione dell’uso delle immagini ai fini disciplinari”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Primo accordo Amazon-sindacati su permessi, congedi e videosorveglianza

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