Un accordo nazionale tra Amazon e i sindacati è stato firmato, coinvolgendo 54 siti italiani e circa 20 mila lavoratori. Dopo anni di controversie legali, le trattative sono culminate in questa intesa, che si applica a tutto il territorio nazionale. Le negoziazioni sono iniziate dal polo di Cividate al Piano e si sono estese a livello nazionale, segnando il primo accordo di questo tipo nella storia dell’azienda in Italia.

Le battaglie sindacali partite dal polo Amazon di Cividate al Piano arrivano al tavolo nazionale. Dopo anni di contenziosi, ricorsi e sentenze, Amazon Italia e le organizzazioni sindacali della logistica hanno firmato i primi due accordi nazionali della loro storia, destinati a valere per i 54 siti italiani e circa 20 mila lavoratori. Un'intesa che interviene proprio su alcuni dei temi al centro delle vertenze aperte negli ultimi anni in Bergamasca, a partire dall'utilizzo dei sistemi di controllo e dalla tutela dei lavoratori.Il capitolo più delicato riguarda la videosorveglianza. L'accordo stabilisce che le immagini delle telecamere non potranno essere utilizzate in modo indiscriminato per contestazioni disciplinari. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Amazon, primo accordo nazionale con i sindacati: «Le battaglie di Bergamo hanno aperto la strada»

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