Wc frigoriferi e materassi abbandonati in strada a Milano Nord un residente | È una discarica a cielo aperto

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un residente di Milano Nord, che vive tra Bovisasca e Affori da vent'anni, ha segnalato la presenza di rifiuti abbandonati in strada, tra cui wc, frigoriferi e materassi. Dopo aver più volte contattato Amsa senza risultati, ha deciso di rivolgersi anche a Fanpage. La zona si presenta come una discarica a cielo aperto, con rifiuti lasciati lungo le vie pubbliche. La situazione si ripete da tempo senza interventi risolutivi.

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Un residente da 20 anni tra Bovisasca e Affori, a Milano, dopo numerosissime segnalazioni a Amsa (l'azienda milanese di servizi ambientali) ha deciso di rivolgersi anche a Fanpage.it per denunciare una situazione di degrado urbano e abbandono rifiuti ingombranti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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