Dentro all' ex distributore sulla superstrada diventato una discarica abusiva a cielo aperto | VIDEO e FOTO
L'ex distributore situato lungo la superstrada tra l'uscita Terme e Viterbo sud è stato abbandonato e trasformato in una discarica abusiva a cielo aperto. Le fotografie e i video mostrano cumuli di rifiuti che si sono accumulati nel corso del tempo, rendendo il sito un deposito non autorizzato di materiali di scarto. La situazione è visibile a chi percorre quella tratta stradale e ha attirato l'attenzione di residenti e autorità locali.
L'oramai ex distributore sulla superstrada, tra l'uscita Terme e Viterbo sud, è diventato a tutti gli effetti una discarica a cielo aperto. Il piazzale, che un tempo era un punto di sosta e rifornimento per gli automobilisti, è finito sotto sequestro mesi fa nell'ambito di un'operazione condotta.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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