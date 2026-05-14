Dentro all' ex distributore sulla superstrada diventato una discarica abusiva a cielo aperto | VIDEO e FOTO

L'ex distributore situato lungo la superstrada tra l'uscita Terme e Viterbo sud è stato abbandonato e trasformato in una discarica abusiva a cielo aperto. Le fotografie e i video mostrano cumuli di rifiuti che si sono accumulati nel corso del tempo, rendendo il sito un deposito non autorizzato di materiali di scarto. La situazione è visibile a chi percorre quella tratta stradale e ha attirato l'attenzione di residenti e autorità locali.

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