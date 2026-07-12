Discarica a cielo aperto tra le case E’ una situazione fuori controllo

Tra le case vicino al supermercato Lidl a Codigoro, si trova una discarica a cielo aperto. Rifiuti di vario genere sono accumulati in modo visibile e abbandonati tra le strade residenziali. La presenza di materiali ingombranti e sacchi di plastica gettati ovunque crea una situazione di degrado evidente. Nessuna recinzione o segnaletica impedisce l’accesso e il deposito di rifiuti in questa zona.

"Nella zona residenziale, presso il supermercato dalla Lidl, a Codigoro, c’è una situazione assolutamente fuori controllo". Lo affermano, facendosi portavoce di altri residenti in zona, i coniugi Simona e Alberto Cavallari, stanchi di vedere persone che gettano rifiuti dappertutto, cassonetti sommersi da sportine, trasformandoli in discariche a cielo aperto, senza contare l’odore nauseabondo che, sopratutto durante le calde giornate sempre più frequenti, proviene da questo ammasso sconsiderato di ogni tipo di rifiuti. I coniugi lamentano come siano state fatte promesse dall’amministrazione comunale codigorese per una soluzione o per individuare questi incivili, fin dall’inizio dell’anno, ma purtroppo i risultati non si sono ancora visti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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DISCARICA ABUSIVA IN VIA FOSCARINI, QUATTRO ANNI DI SEGNALAZIONI CADUTE NEL VUOTO

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Alle porte di Sassari una discarica a cielo aperto di rifiuti edili di ogni genere ift.tt/03iyow9 x.com