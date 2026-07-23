Washington carta bianca per il nucleare saudita

Da ilmanifesto.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno concesso autorizzazioni per lo sviluppo di energia nucleare in Arabia Saudita. Washington afferma di voler evitare un programma atomico iraniano, ma ha contribuito alla situazione attuale. Nel 2018, l’amministrazione precedente ha abbandonato unilateralmente l’accordo sul nucleare con l’Iran, provocando tensioni e incertezze nella regione. La decisione ha aperto la strada a nuovi progetti nucleari nel regno, senza restrizioni specifiche.

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Washington sostiene di combattere per impedire un’atomica iraniana. Ma è una minaccia che l’amministrazione americana ha contribuito a creare essa stessa: fu Trump, nel 2018, a stracciare unilateralmente il Jcpoa,. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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