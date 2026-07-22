L’amministrazione Trump ha firmato un accordo con l’Arabia Saudita per la creazione di centrali nucleari con tecnologie statunitensi. Secondo i media, l’Arabia Saudita inizierà a costruire impianti civili, ma mancano molte garanzie di sicurezza. L’accordo è stato definito molto generoso, senza specificare dettagli su controlli o limitazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di realizzazione o sulle misure di sicurezza previste.

Secondo i media prevede che l'Arabia inizi a costruire centrali nucleari con tecnologie statunitensi, ma mancano molte garanzie di sicurezza L’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump ha concluso un accordo con l’Arabia Saudita per fornire al paese centrali nucleari per uso civile. L’accordo dovrebbe essere reso pubblico mercoledì, ma è stato descritto nel dettaglio da molti media statunitensi e confermato da varie persone interne all’amministrazione. È un accordo controverso soprattutto per le grosse concessioni fatte dagli Stati Uniti. L’amministrazione Trump ha rinunciato sia a misure di sicurezza per evitare che i sauditi sviluppino un’arma atomica, sia a ottenere alcuni vantaggi politici che erano stati richiesti dalle amministrazioni precedenti, e che Trump ha tralasciato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Trump ha fatto un accordo molto generoso sul nucleare saudita

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