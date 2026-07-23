Waru il primo rifugiato laureato in ingegneria al Politecnico | Tornerò in Africa ma sento che potrei vivere a Milano per sempre

Notizia in breve

Un rifugiato, laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, ha ricevuto una laurea in occasione di una cerimonia universitaria. Quando è stato chiamato, ha rimasto immobile per un momento prima che l’aula esplodesse in applausi. Gli amici gli hanno fatto i complimenti e gli hanno sistemato la corona d’alloro, mentre altri riprendevano il momento con i telefoni. Ha affermato di voler tornare in Africa, ma di sentirsi anche a suo agio a Milano.