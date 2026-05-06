Ingegneria gestionale all' UniFg | il primo laureato internazionale è lo srilankese Mithurana Adikari Apphumilange

All’università di Foggia è stato conseguito il primo titolo di laurea internazionale nel corso di Ingegneria Gestionale. Il laureato è un cittadino srilankese che ha completato con successo il percorso di studi. Questa è la prima volta che uno studente straniero ottiene il diploma in questo corso presso l’ateneo foggiano.