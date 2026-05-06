Ingegneria gestionale all' UniFg | il primo laureato internazionale è lo srilankese Mithurana Adikari Apphumilange
All’università di Foggia è stato conseguito il primo titolo di laurea internazionale nel corso di Ingegneria Gestionale. Il laureato è un cittadino srilankese che ha completato con successo il percorso di studi. Questa è la prima volta che uno studente straniero ottiene il diploma in questo corso presso l’ateneo foggiano.
Per la prima volta, il corso di laurea in Ingegneria Gestionale dell’Università di Foggia registra un laureato internazionale. Si tratta di Mithurana Adikari Apphumilange, studente originario dello Sri Lanka, che ha conseguito la laurea nella giornata di ieri, 5 maggio 2026, concludendo con.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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