Dal campo di rifugiati al Politecnico di Milano il sudanese Charles si laurea in Ingegneria biomedica | Offrirò il mio contributo per salvare vite
Un rifugiato sudanese si è laureato in Ingegneria biomedica al Politecnico di Milano. Durante la cerimonia di proclamazione, ha ricevuto il diploma e ha dichiarato di voler contribuire alla salute e al salvataggio di vite umane. La cerimonia si è svolta il 23 luglio 2026, con un momento di riconoscimento pubblico per il neo dottore.
Milano, 23 luglio 2026 – Forse non si aspettava la corona d’alloro. E neppure un discorso tutto per lui, ieri, durante la cerimonia di proclamazione dei neo dottori in Ingegneria biomedica al Politecnico di Milano. Ancora meno, forse, avrebbe immaginato che il professor Luca Mainardi si sarebbe commosso nel raccontare la sua storia. Ma la realtà ha superato ogni aspettativa. D’altronde, quella di Charles Emmanuel Waru, trentunenne, è una laurea speciale: la prima magistrale conseguita al Politecnico da uno studente del progetto Unicore (University corridors for refugees) coordinato da Unhcr, Agenzia Onu per i rifugiati. Nato in sud Sudan, Charles si è trasferito in Uganda nel 2007, prima che scoppiasse la guerra civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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