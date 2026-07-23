Dal campo di rifugiati al Politecnico di Milano il sudanese Charles si laurea in Ingegneria biomedica | Offrirò il mio contributo per salvare vite

Notizia in breve

Un rifugiato sudanese si è laureato in Ingegneria biomedica al Politecnico di Milano. Durante la cerimonia di proclamazione, ha ricevuto il diploma e ha dichiarato di voler contribuire alla salute e al salvataggio di vite umane. La cerimonia si è svolta il 23 luglio 2026, con un momento di riconoscimento pubblico per il neo dottore.