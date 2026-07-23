Wanda Nara ladri in villa mentre i 5 figli dormivano | Sapevano dove cercare il sospetto di una talpa

Una banda di ladri è entrata nella villa di Wanda Nara mentre i cinque figli dormivano. L’incidente si è verificato mentre l’imprenditrice argentina si trovava a New York, accompagnata dall’ex marito, per un evento legato alla finale dei Mondiali 2026. La polizia sospetta che i malviventi sapessero dove cercare e che ci fosse una talpa tra coloro che conoscono la residenza. La casa si trova nella campagna novarese, vicino a Milano.

Una notte da incubo per Wanda Nara e la sua famiglia. Mentre l’imprenditrice argentina si trovava a New York insieme all’ex marito Maxi Lopez per seguire un evento legato alla finale dei Mondiali 2026, una banda di malviventi si è introdotta nella sua villa di Galliate, nella campagna novarese non lontano da Milano. Ma non è stata la rapina in sé a spingere la showgirl a prendere il primo volo disponibile per l’Italia: dentro casa c’erano i suoi cinque figli e la madre, Nora Colosimo. Valentino di 16 anni, Costantino di 14, Benedicto di 12, Francesca di 10 e la piccola Isabella di 8 anni si trovavano nella proprietà insieme alla nonna quando i ladri hanno fatto irruzione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Wanda Nara nel mirino dei ladri: colpo nella villa di Galliate mentre i figli erano in casa

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Furto nella villa di Wanda Nara a Milano con i figli dentro, spunta un inquietante sospettoUn furto si è verificato nella villa di una nota personalità a Milano, mentre i figli erano presenti all’interno.

Temi più discussi: Furto nella villa di Wanda Nara: è caccia a tre ladri incappucciati. L’ipotesi di un basista; Ladri nella villa di Wanda Nara a Galliate mentre lei era a New York: i cinque figli erano in casa con la nonna. La showgirl: Sono andati dritti in camera mia; I ladri svaligiano la villa di Wanda Nara con i figli dentro: spunta l'ombra della talpa; Furto in casa di Wanda Nara a Galliate, momenti di paura per i figli.

Furto nella villa di Wanda Nara: è caccia a tre ladri incappucciati. L’ipotesi di un basista x.com

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