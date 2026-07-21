Un furto si è verificato nella villa di una nota personalità a Milano, mentre i figli erano presenti all’interno. Gli investigatori sospettano che il colpo sia stato pianificato con attenzione, piuttosto che un’azione improvvisata. La polizia sta esaminando le prove raccolte sul luogo, senza ancora aver fermato nessuno. La famiglia coinvolta non ha subito danni fisici e sta collaborando con le forze dell’ordine.

Non sarebbe stato un colpo casuale bensì un’azione studiata nei minimi dettagli. È questa l’ipotesi che emerge dall’indagine sul furto avvenuto nella villa di campagna di Wanda Nara a Galliate, alle porte di Milano, dove tre uomini incappucciati si sono introdotti mentre all’interno dell’abitazione erano presenti i figli della showgirl insieme alla nonna Nora Colosimo. Il blitz è avvenuto mentre Wanda si trovava a New York per assistere alla finale dei Mondiali 2026 con l’ex marito Maxi Lopez. A dare l’allarme è stata proprio la madre della Nara, che ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. I cinque ragazzi non hanno riportato conseguenze fisiche, ma hanno vissuto momenti di forte tensione durante l’irruzione dei malviventi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Furto nella villa di Wanda Nara a Milano con i figli dentro, spunta un inquietante sospetto

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