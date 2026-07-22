Grande paura per la famiglia di Wanda Nara. Mentre l'ex moglie di Mauro Icardi e Maxi Lopez era a New York, domenica sera una banda di malviventi si è introdotta nella sua villa a Galliate, in provincia di Novara, dove i cinque figli della showgirl stavano guardando la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina con la nonna Nora Colosimo. A lanciare l'allarme è stata proprio la mamma di Wanda Nara. Fortunatamente solo tanto spavento per i familiari di Wanda Nara. I ladri hanno rubato oggetti di lusso, vestiti firmati, orologi e anche passaporti e documenti di viaggio della famiglia. "I ragazzi stanno tutti bene, grazie a Dio", ha scritto Maxi Lopez sui social. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Wanda Nara, che spavento! Ladri nella sua villa mentre i suoi 5 figli guardavano la finale mondiale

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Furto nella residenza di Wanda Nara a Galliate: malviventi in casa con i 5 figli

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